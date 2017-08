Solskjær før toppkampen mot Rosenborg: – Hva skal vi være redd for?

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Nerver har vi ikke, vi gleder oss. Hva skal vi være redd for?

Ole Gunnar Solskjær legger presset på Rosenborg før lagene møtes på Aker Stadion lørdag kveld. Etter en trå start på sesongen, er Molde nå med i kampen om edelt metall, og med seier over rivalen fra Trøndelag vil forspranget opp til førsteplassen kun være fire poeng.

– Vi er såpass langt bak Rosenborg at du kan si at et seriemesterskap i år er uaktuelt uten seier. Det er til neste år vi virkelig skal ta over, mener Molde-manageren.

Vil dominere kampen

NYSIGNERING: Ibrahima Wadji er spilleklar til kampen mot Rosenborg. Foto: Molde FK

Molde har ikke slått RBK i Eliteserien siden 2015, og sist gang romsdalslaget tok imot trønderne ble det 3-1 til bortelaget.

Rosenborg har vært det dominerende laget i norsk fotball de siste årene, men Solskjær tror hans mannskap er kapable til å styre lørdagens kamp.

– Vi er god på kontringer, men jeg tror vi kan dominere kampen og styre kampen. Der er vi hakket bedre enn dem, og jeg tror de kommer til å legge seg litt bakpå og prøve å kontre, spår han.

Rosenborg-trener, Kåre Ingebrigtsen, avfeide denne påstanden.

Nysigneringer klare

– Vi skal bare kjøre på med det vi holder på med. Vi har snudd en middels sesong til å bli en OK sesong. Kvalifiserer vi oss til Europa er det en godkjent sesong, og blir det cupfinale er det en veldig god sesong. Konkurrerer vi med Rosenborg i november er det en kjempegod sesong, mener Solskjær.

De to nysigneringene Ibrahima Wadji og Martin Ellingsen er begge spilleklar, og manageren er fornøyd med mannskapet han har til rådighet før en lang høstsesong.

– Jeg er happy med den stallen vi har, men vi får hele tiden forespørsler på våre spillere, og da må vi kanskje svare med å hente inn spillere. Men vi har nok kvalitet og nok kvantitet akkurat nå.