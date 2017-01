Solskjær blir i MFK

Ole Gunnar Solskjær har gitt fotballforbundet beskjed om at han ikkje blir landslagssjef no. Det sa Solskjær i ei nettsending i NRK Møre og Romsdal. Han grunngir det med at han har gitt sitt ord på å bli i Molde Fotballklubb, men vedgår at draumen er å bli landslagssjef på eit seinare tidspunkt.