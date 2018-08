Solskjær bekrefter bud på Håland

– Molde FK har fått et bud på Erling Braut Håland som de er fornøyd med, sier Ole Gunnar Solskjær etter kveldens kamp. Han sierklar klubben har vært klar over at Håland kom til å reise fra dem på et tidspunkt. – Om det blir nå eller senere, det får vi vente og se. Erling skal reise ned for å snakke med dem. Det er fremdeles en del som gjenstår, sier Solskjær.