Solholm ny styreleder

Årsmøtet i organisasjonen «Jeg velger meg et giftfritt Nesset» har valgt tidligere fylkesmann Lodve Solholm som ny styreleder. Kristin Sørheim ble samtidig valgt som nestleder. Organisasjonens formål er å stoppe planene for etablering av deponi for uorganisk farlig avfall på Raudsand.