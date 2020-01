Solgt over 1000 billetter i Molde

Rekordmange vil se teateroppsetninga basert på romanen Slåttekar i Himmelen av Edvard Hoem. Det melder Romsdals budstikke. Det er solgt over 7.300 billetter til forestillingene. De fleste på Det norske teatret i Oslo, og rundt tusen av dem på teatret vårt i Molde. Salgsleder Solveig Mordal Vågen ved Teatret Vårt, sier de ikke har opplevd et så godt forhåndssalgt på over 15 år.