Soleim ønsker å fortsette

Vetle Wang Soleim ønsker fire nye år på Stortinget og har ja til renominasjon til stortingsvalget i 2021. Dermed har to av de tre Høyrerepresentantene fra Møre og Romsdal svart at de ønsker fortsette. Helge Orten ønsker også å fortsette mens Marianne Synnes Emblemsvåg har takket nei etter bare en periode på Stortinget. Soleim kom inn på Stortinget etter valget i 2017, og sier at arbeidet i finanskomiteen har vært spennende. Han mener Høyre bør ha gode muligheter til å få inn tre representanter påStortinget i 2021, selv om Møre og Romsdal har mistet en stortingsplass