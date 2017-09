Solberg: Stillingene i Kristiansund skal bestå

I går ble et brev sendt fra Justisdepartementet til Politidirektoratet kjent i media. I brevet står det at politiet fra 2019 skal ta i bruk regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring.

Flere kilder hevdet onsdag overfor NRK at Justisdepartementet planlegger å sentralisere vekk 39 av de 50 stillingene Kristiansund fikk som plaster på såret for tapet av sykehuset.

Fredag sier statsminister Erna Solberg at 50 stillinger i politiet og 20 stillinger i Skatteetaten skal bestå.

– Nå flyttes oppgaver i politiet fra rundt omkring i Norge og etableres i Kristiansund. Om det kommer organisatoriske endringer innad i virksomhetene i fremtiden, ligger regjeringens beslutning uansett fast: Det skal være 70 nye statlige jobber lokalisert i Kristiansund, sier Solberg.

Hun sier også at hun skjønner at det er krevende for de som står oppe i prosessen.

– Jeg vil understreke er at de ansatte vil bli ivaretatt gjennom et godt personalløp. Det er ikke aktuelt å flytte stillinger, kun oppgaver, sier hun.

Politidirektoratet sier også at dagens oppgaver og bemanning i politiet forblir i Kristiansund.

– Skattestillingene blir utlyst snart

Også Skatteetaten bekrefter at de tjue stillingene som ble lovet i februar til Skattekontoret er på vei.

– Som en del av regjeringens plan for lokalisering av statlige arbeidsplasser har Skatteetaten fått 20 nye stillinger til skattekontoret i Kristiansund, slik at vi får et enda sterkere fagmiljø. Vi er nå i sluttfasen på å definere stillingsbehovene. Stillingene vil bli lyst ut i løpet av kort tid, sier Øivind Strømme som er direktør i regionavdelingen i Skatteetaten.