Søkte ly i hytte på Sula

Politiet sette laurdag ettermiddag i gang ein leiteaksjon etter ein person på Sulafjellet, etter å ha fått ei bekymringsmelding om at vedkomande ikkje var komen heim frå fjelltur. Det viser seg at personen hadde fått problem med å orientere seg på grunn av snøbyer og skumring. Kort tid etter utrykking fekk politiet melding om at turgåaren var i god behald. Vedkomande hadde etter ei stund sett ei hytte med lys i vindauga. Der fekk personen søke ly med hyttefolket og meldt frå til politiet. Det opplyser Operasjonssentralen til NRK.