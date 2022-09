Søkjer på nytt om streikefritak

Molde kommune søkjer på nytt om dispensasjon for dei streikande lærarane ved Bekkevoll ungdomsskule.

Før helga søkte kommunen om dispensasjon for alle lærarane, men måndag blei det søkt om streikefritak for namngitte lærarar knytt til åttande trinnet.

Utdanningsforbundet avslo søknaden for tysdag, men vil etterkvart kome med ei ny avgjerd for resten av veka.

Molde kommune grunngir dispensasjonssøknaden med at dei er alvorleg uroa for dei faglege og helsemessige konsekvensane for dei nye elevane som enno ikkje har fått møtt på skulen dette skuleåret.