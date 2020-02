Søkjer om erstatning

To av dei som bur under Veslemannen i Rauma søkjer no fylkesmannen i Møre og Romsdal om erstatning, det skriv Sunnmørsposten. Dei søkjer om 470 000 kroner for tap som dei har hatt i forbindelse med evakueringar når Veslemannen har vore på raudt farenivå. Men fylkesmannen ser ikkje at denne søknaden fyller krava for erstatning, og saka blir sendt vidare til departementet for ei ny vurdering.