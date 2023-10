Søket etter sakna kvinne i Rauma held fram

Rundt tjue personar frå Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske Redningshunder søker i dag etter den tyske kvinna som er sakna oppe ved Romsdalseggen i Rauma.

Den siste sikre observasjonen av kvinna var for over ei veke sidan, og politiet opplyste i går at dei antek at kvinna har omkome.

Politistasjonssjef i Rauma, Roar Mordal Hilde, seier at dei har nokre definerte område som dei no søker i.

– Det har tidlegare blitt gjort funn av ein sovepose og vi har grunn til å tru at det er den sakna som eig den. Basert på det funnet, teledata og ein video som den sakna har lagt ut, så har vi ei meining på kva område som det er viktigast å søke i, seier Hilde.

Politistasjonssjefen seier vêret vil avgjere kor lenge det er mogleg å gjennomføre søk i dag.

Frå før er ei 75 år gamal spansk kvinne sakna i same området.