Saken oppdateres

Politi og redningsmannskap er på plass ved Muldalsfossen, men har ikke begynt videre søk ennå.

Søket skulle etter planen ha begynt i åttetiden mandag morgen, men ble utsatt på grunn av forsinkelser i samling av mannskap og tilrigging for videre søk. Søket ble avsluttet for dagen litt etter kl. 23 søndag kveld grunnet vanskelige forhold for redningsmannskapet. Personen som er av tysk statsborgerskap er ennå ikke funnet.

– Vi vil fortsette søket med samme type mannskap, klatrere og alpint redningsgruppe, som skal forsøke å ta seg ned til området hvor vi tror mannen skal ligge, forteller operasjonsleder Sindre Molnes.

– Det vi gjør nå er å organisere oss for å gjenoppta søket etter personen som falt i fossen i går, sier Joachim Olsvik, innsatsleder i Møre og Romsdal politidistrikt.

Kjenner identitet til mannen

Klokken 17.02 mandag ettermiddag meldte politiet på Twitter at en utenlandsk turist skal ha falt ned i Muldalsfossen, som ligger i Tafjord i Norddal kommune.

Muldalsfossen skal ha et fritt fall på nesten 200 meter. Den utgjør siste del av Muldalselva før den ender i Tafjorden. Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen / NRK

Det ble kort tid etter igangsatt leteaksjon med luftambulanse i området før Sea King klatrere og alpint redningsgruppe senere overtok søket for å lokalisere mannen som er i 60-årene.

Fossen er den største på Sunnmøre, med et fritt fall på nesten 200 meter.

– Vi kjenner identiteten til personen, og er i kontakt med vitne og pårørende som var i området her. Nå jobber vi med alle mulige ressurser for å finne vedkommende, fortalte politiets innsatsleder Jon Tommy Flo, ved Møre og Romsdal politidistrikt i går.

Bruker droner og klatrere i søket

Politiet opplyser at det benyttes også droner i søket, samt klatrere som søker på sidene og nedover mot kulpen, i bunnen av fossen.

– Det er et vanskelig terreng å komme seg frem i. Vi søker nå ved stedet der vitner så ham sist. Ifølge vitner sklei han oppe med broa, som er øverst oppe, rett ved fossen. Vi har ikke funnet noen gjenstander eller tegn til mannen enda, fortalte politiets operasjonsleder Borge Amdam til NRK rett etter klokken 20 i går kveld.