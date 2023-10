Søker teknisk samarbeidspartner

Kystverket lyser ut en konkurranse for å inngå en ny rammeavtale med et rådgiverfirma for byggingen av Stad skipstunnel.

– Den som får avtalen vil bli en viktig teknisk samarbeidspartner i alt arbeid med å få anskaffet og bygget Stad skipstunnel, sier prosjektleder Terje Skjeppestad i en pressemelding.

Selve byggeprosjektet skal utføres av en hovedentreprenør gjennom en totalentreprise. Det skal lyses ut i 2024 og det kan bli byggestart i 2025.

Verdien på konkurransen og avtalen som nå er kunngjort er estimert til 30–90 millioner kroner, og ved utløsning av opsjon på innleie er det satt et maksimal verdi på 150 millioner kroner.