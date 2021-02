Søker framleis etter sakna mann

I helga gjorde politiet nye søk etter den sakna mannen i Kristiansund. Politiet har blant anna brukt drone for å ta bilde i området der mannen sist blei sett. Dei har også gjort søk med hund. Mannen i 40-åra har ikkje vore sett sida 29. januar, og saka har høg prioritet hos politiet. Politiinspektør Ove Brudevoll seier at dei jobbar for fullt med etterforskinga, og vil no starte med å gå gjennom dronebilda.