Søker framleis etter Maya

Nye søk etter den sakna kvinna i Ørsta på Sunnmøre starta opp i morgontimane søndag. – Det blir gjennomført finsøk i dei teigane som ein ikkje fekk gått over i går, seier operasjonsleiar i politiet Per Åge Ferstad. Han vektlegg at dei framleis ser på dette som ein redningsaksjon. – Det er eit vanskeleg søkeområde, så det er område som må finsøkast før vi kan seie noko meir om vedkomande er der eller ikkje, seier Ferstad.