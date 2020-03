Søker etter helsepersonell

Ålesund kommune søker etter helsepersonell som kan hjelpe til i tjeneste. Er du helsefagarbeider, vernepleier, miljøterapeut, sykepleier eller student, ønsker kommunen at du registrer deg. – Vi håper på en felles dugnad for å begrense koronasmitten og at vi alle drar lasset sammen, forteller Jann Harald Røst som er avdelingsleder for bemanningstjenesten i kommunen. Molde kommune har fått svar fra over 330 personer etter at deg i går ba folk melde seg til tjeneste. Kristiansund kommune kartlegger nå helsepersonell som kan gå inn i kommunens oppgaver. Ifølge ordfører Kjell Neergaard sjekker de også andre etater som NAV-medarbeidere, lærere og andre som kan gjøre en innsats innen helse og omsorg når behovet melder seg.