I ettermiddag blir det gjennomført nye søk etter sakna Maja Herner i Ørsta. I går meldte politiet at det var leivningar etter Herner som blei funnen i fjellområdet ved Nivane i Ørsta 5. juni i år. – Vi vil gjennomføre eit søk i eit mindre område og det er gode søkeforhold i dag. Vi ventar framleis på at snøen skal smelte meir slik at ein kan gjennomføre eit større søk, seier Eivind Klokkersund, operasjonsleiar i politiet.