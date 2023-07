Søk avslutta i Mulevika

Nødetatane og luftambulansen har avslutta eit søk i området Mulevika i Herøy. Dei starta eit søk etter at fleire personar meinte dei hadde høyrt nokon rope "help". Meldinga kom i 14.15-tida og søket blei avslutta utan at det blei funne nokon som var i nød.