Snytt for straffespark?

Mange meiner at Molde har blitt snytt for eit straffespark i heimekampen mot Rosenborg. Etter 21 minutt går spissen Erling Braut Haaland i bakken etter ein duell med Rosenborg-keeper André Hansen, men dommaren let fløyta kvile denne gongen. Dermed står det framleis 0–0 på Aker Stadion.