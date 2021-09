Snur trafikken

Det er no personell som snur trafikken etter ulykka på E39 ved Kjøs bru i Hornindal. – Vi jobbar med moglegheita for å opne eitt køyrefelt forbi ulykkesstaden, melder politiet. Politiet har tidlegare varsla at vegen kan bli stengt i ei lengre periode som følge av ulykka.