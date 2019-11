Snur om turistskatt

Et flertall på Stortinget sa i 2017 nei til å åpne for turistskatt. Nå ligger det an til omkamp etter at både Senterpartiet og Arbeiderpartiet har snudd. Da Stortinget behandlet regjeringens reiselivsmelding våren 2017 var det kun Venstre og SV som åpnet for turistskatt. Høyre, Frp og Senterpartiet, sa klart nei til å åpne for innføring av lokal turistskatt. Også Ap var skeptisk. Nå har to partier snudd, skriver Dagens Næringsliv.