Snøtrøbbel for hjemmetjenesten i Hustadvika

I Hustavika kommune har det kraftige snøfallet gjort at hjemmetjenesten har vansker med å ta seg frem til alle som venter besøk. RBnett skriver at kommunen ber om forståelse for forsinkelser og utsettelser. Kommunen prioriterer oppdrag som går på liv og helse, og ber folk hjelpe de som ikke selv klarer å gjøre veien frem til boligen sin fremkommelig.