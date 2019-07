– Det er framleis relativt høge hastigheiter i fjellpartiet og det har vore steinsprang gjennom natta. Hastigheitene har minka litt, men snøsmeltinga held fram, seier geolog Gustav Pless i NVE til NRK måndag morgon.

Gustav Pless, geolog i NVE melder at det også gjennom natta har vore steinsprang frå fjellet Mannen. Foto: Sissel Brunstad / NRK

NVE beheld difor raudt farenivå ved Mannen. Pless fortel at det er snøsmelting som er bakgrunnen for bevegelsane ein no ser.

– Bevegelsane er no på rundt 20 centimeter i døgnet i øvre del og ca. 1-2 cm i nedre del, seier geologen.

Høge bevegelsar og steinsprang

Søndag blei farenivået ved fjellet Mannen heva til raudt for trettande gong sidan 2014, og bebuarane under fjellet måtte igjen forlate heimane sine.

Farenivået blei oppjustert på grunn av auka bevegelsar og mange steinsprang. Bevegelsane i fjellpartiet byrja å auke natt til søndag og heldt seg høge utover søndagen. Søndag hadde den øvre delen av fjellpartiet Veslemannen flytta seg 21,2 centimeter og frontpartiet 1,5 centimeter det siste døgnet.

Det er snøsmelting som har sett fart i bevegelsane i fjellpartiet. NVE opplyser at det ikkje ligg igjen mykje snø på toppen av Mannen, men at det framleis ligg ein del snø i snøfonna over Veslemannen. Farenivået blei først sett til oransje 5. juli. Bakgrunnen for dette var at det var kome 25 cm nysnø i fjellet og varsel om varmare vêr. NVE vurderte at snøsmelting kunne føre til auka bevegelsar i fjellpartiet.