Politiet har fått bistand frå Hovudredningssentralen i arbeidet med å søke gjennom områda der det har gått skred i fjellheimen på Sunnmøre. Mannskap frå Røde Kors og Norsk Folkehjelp er på veg, ilag med endå eit helikopter.

– Vi veit det har vore folk i området på ski, men om dei har vore akkurat der det har gått skred, veit vi ikkje, seier operasjonsleiar John Bratland ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Han seier det er dårleg sikt i området og at det har gått svært mange skred laurdag ettermiddag. Det er difor vanskeleg å sjå om det er skispor i området.

Operasjonsleiar John Trygve Bratland seier det har vore folk i området på ski, men dei veit ikkje om nokon er tekne av skredet. Foto: Synnøve Hole / NRK

Det første skredet skal ha blitt meldt like før klokka 15.30 og lokalisert i området Overøyestolen/Kollen/Auskjæret i Fjord kommune på Sunnmøre.

– Kom veldig fort

Bergljot Larsen og mannen er på hytta si i området denne helga. Dei såg eitt av skreda gå.

– Vi sto og såg på og sa til kvarandre «hjelpe meg så fort det gjekk», seier Larsen. Ho meiner farta var slik at det ikkje var mogleg å kome seg vekk, dersom nokon var i området.

Ho seier det er uråd å vite om det kan vere folk der skredet gjekk.

Helikopter i arbeid

Politiet melde om eit skred like før klokka 15.30, men deretter skal det ha gått ei rekkje andre i det same området. Etter kort tid blei det sett inn helikopter i leitinga.

– Dei leitar jo fordi dei er redd for at det er nokon der, og det er tydeleg at dei leitar, seier ho.

Fjella Overøyestolen, Kollen og Auskjæret i Fjord kommune er populære turmål. Dei siste dagane har det snødd svært mykje, og mange er ute på ski i helga.

Ifølgje NTB sende NVE tidlegare laurdag ut melding om betydeleg snøskredfare mellom anna på Sunnmøre.