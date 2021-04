Det er mye folk i skianlegget. Foto: Solveig Bae Nordal

Redningsaksjon ble iverksatt etter melding om snøskred ved skianlegget. Både politi, redningshunder og Røde Kors er involvert, i tillegg til tre helikopter.

Luftambulanser har gjort overflatesøk av skredet og det er gjort søk med mottaker. Klokken 16.20 opplyser politiet at de har ingen indikasjon på at noen er tatt av skredet. Ingen er savnet i området.

Luftambulansen har gjort overflatesøk av skredet og det er ingen indikasjon på at noen er tatt. Foto: Synnøve Hole / NRK

Uskadde

Politiet var i kontakt med fire personer som er uskadde og ute av skredområdet. For å være helt sikre på at ingen var tatt av skred fortsatte politiet med full styrke.

– Vi har ingen direkte informasjon på at noen er tatt av skredet, men i og med at det var folk i området så søker vi, sier operasjonsleder i politiet, sa Arild Reite til NRK.

Innsatsleder Jon Tommy Flo sier at skredet har gått i området Tuvdalen. Foto: Synnøve Hole / NRK

Skispor i alle retninger

Innsatsleder i politiet, Jon Tommy Flo, sier at har undersøkt om folk kan være involverte, med alle ressurser de har tilgjengelig. Skredet har gått i Tuvdalen.

– Vi er på et skisenter, så vi vet at det er mye folk og her er skispor i alle retninger, men vi har ingen konkret mistanke per nå, sa Flo før området var søkt gjennom av ambulansehelikopter.

Det øverste skitrekket er nå stengt, men ellers går aktiviteten som normalt.

Så skredet

Bastian Myhre var på skitur på andre siden av Storvatnet da raset gikk. Han så snøføyka kom ned gjennom Sætrefjellet og la seg tvers over hele dalen.

– To-tre minutter etter at raset hadde gått så vi at det var folk i området. Vi så sju-åtte personer som kom til ganske fort, sier Myhre. Han sier det garantert var folk i området, men de var ikke nødvendigvis i raset.

Både Røde Kors og nødetatene er på plass. Foto: Synnøve Hole / NRK

Stor snøskredfare

Det er et fantastisk vær med mye folk i skianlegget søndag.

Snøskredfaren er betydelig i store deler av landet. I Vestland har det gått skred i både Sogn og Sunnfjord.

Ifølge varsom.no vil kraftig solinnstråling kunne gi svært store naturlig utløste skred. Faren er størst ut på ettermiddagen.

Her er snøskredet som har gått. Foto: Ole Andre Norddal