Snøskred i Sykkylven

Politiet melder om ett større snøskred ved skianlegget i Sykkylven. Det er uvisst om noen er tatt i skredet. Redningsaksjon iverksatt med mange ressurser på vei til stedet. – Vi har ingen direkte informasjon på at noen er tatt av skredet, men i og med at det var folk i området så søker vi, sier operasjonsleder i politiet, Arild Reite. Han opplyser at luftambulanse er på stedet.