SISTE: Klokken 16.30 melder Hovedredningssentralen i Sør- Norge at det kun er snakk om et mindre skred og at ingen er tatt.

Klokken 16.15 er Rauma Røde Kors er fremme ved bunnen skredet på Steinberget i Isfjorden og starter søk.

Redningssentralen i Sør-Norge melder at de skal være fremme på stedet klokken 16.22.

Alle nødetatene rykket ut

Det var i 15.20 tiden fredag at Hovedredningssentralen i Sør-Norge meldte om et snøskred fra fjellet Steinberget i Isfjorden i Møre og Romsdal. Alle nødetatene rykker ut til stedet.

Røde Kors og alle nødetatene er på stedet. Foto: Ottar Rydfjord

– Det er observert spor ved skredet og det er sendt inn et redningshelikopter, opplyste Hovedredningssentralen.

Snøskredet gikk ned i retning mot Kavliheian og stoppet i området ved tregrensen. skal ha vært rundt 200–300 meter langt og 100–200 meter bredt.

– Per nå har vi ikke mottatt melding om observasjoner av personer i eller området rundt skredet, skriver politiet på Twitter like før klokken 16.00.

Politiet ber om tips dersom noen har kjennskap til raset.

Ekstrem rasfare

Erwin Barents var på toppen av Steinberget i dag formiddag og sier det er ekstrem rasfare i området.

– Vi gravde en snøprofil som viste at det var stor rasfare og hørte mange drønn. Vi måtte bare komme oss ned igjen på en trygg måte, sier han.

Det er nå betydelig snøskredfare (farenivå 3) i hele Møre og Romsdal fredag og lørdag. Det melder NVE på sine nettsider, varsom.no. Nysnøflak kan ligge på svake lag eller hard overflate. Svake lag kan også påvirkes, spesielt der snødekket er tynt.

Det har også gått flere snøskred i Møre og Romsdal fredag.