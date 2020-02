Snøskred demmer opp Driva

Snøskred fra Klingfjellet som skal ha gått over elva Driva demmer ifølge Tidens Krav opp elva ved Musgjerd i Sunndalen. Elva går ifølge en gårdbruker på stedet over breddene sine og er kommet godt inn på åkrene, men det skal ikke være fare for bebyggelse.