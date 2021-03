Snoket i 13 pasientjournaler

En sykepleier i Molde «snoket» i 13 pasientjournaler som hun ikke skulle gått inn i, og brøt dermed loven. Det var kommunen selv som slo alarm, og i etterkant har de endret rutinene for journalarbeid, for å unngå at det skal skje igjen. Kvinnen har selv forklart at hun blant annet var på jakt etter telefonnummer og adresser til foreldre. Statsforvalteren i Møre og Romsdal konkluderer med at hun har brutt helsepersonelloven.