Snøen skaper problem

50 centimeter nysnø skaper problem for brøytemannskapa mellom Geiranger og Langvatn på Strynefjellet. Den vinterstengde vegen vil forbli stengd ei god stund til etter snøfallet. Det er også venta meir snø i helga, og det er difor uvisst når vegen kan opne for sesongen. Brøytinga inne på fjellet kan heller ikkje starte no, på grunn av skredfare, opplyser byggeleiar Kåre Berge i Statens vegvesen.