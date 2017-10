Snøen kryper nærmere

Meteorologisk institutt har utarbeidet et rykende fersk værvarsel som viser ruskete vær kommende døgn og snø helt ned til lavlandet i Møre og Romsdal. Natt til lørdag blir det sørvest sterk kuling utsatte steder, lørdag morgen minkende til vestlig liten kuling,

om kvelden dreiende nordvest. Sent lørdag kveld nordlig stiv kuling på kysten. Regn, snø i fjellet.

Lørdag morgen overgang til regnbyger, snøbyger over 600–800 m, om kvelden over 300–500 m.