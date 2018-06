Snøen har fordampa

Høge temperaturar ville normalt ført til stor snøsmelting og fylling av magasina. Men slik er det ikkje i år. Store deler av snøen har fordampa, i staden for at smeltevatnet har fylt kraftmagasina. Det opplyser kraftanalytikar Tor W. Havåg i månadsrapporten for Tussa Energi, skriv nett.no (krev innlogging).