Snø og slaps i høgda

Snøen har kome langt ned i fjellet i natt, og fører til slaps og til dels snø på fleire av fjellovergangane i fylket. På E 136 over Ørskogfjellet og øvste i Romsdalen er der slaps no i morgontimane. Det same gjeld Rv. 70 Gråura. Også på Strandafjellet er der slaps, viser webkamera til vegvesenet.