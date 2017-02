Snø og «Urd» tok knekken på kanskje 1000 år gammel furu

– Nei!? utbryter furuekspert Morten Gåsvand når NRK forteller han at furua har falt.

Det har blitt ett mindre tre i høyden på Reindalsseter i Tafjordfjella. Furua, som er anslått å være rundt fire meter i omkrets rundt stammen, har mest sannsynlig falt etter det siste store snøfallet på Sunnmøre.

På folkemunne blir det sagt at gamlefurua har vokst oppimot 1000 år.

– Det er sannsynlig at stormen «Urd» gjorde forarbeidet, men røttene hadde begynt å lette litt på seg før det, forteller Tone Drabløs ved Ålesund-Sunnmøre Turistforening.

Vil bli liggende

Furua er fredet og den vil komme til å ligge der så lenge naturen ønsker det.

Det forrige store snøfallet kan ha vært den siste dytten furua fikk, før den gikk i bakken. Foto: Karl Egil Liaset

– Den stenger ikke for noe, så fremover blir det nok et lekeapparat for barna, sier Drabløs.

Om den kan være den eldste furua i Norge, er ikke Drabløs sikker på.

For to år siden var furueksperten Gåsvand med på å måle furuer i Trollheimen, som resulterte i boken «Furukjempene i Trollheimen». Om Reindalseter-furua er 1000 år gammel, tror han er lite sannsynlig.

– Jeg har ikke hørt om andre som har målt den nøyaktige alder på furua. Tallet er sikkert bare en antagelse, forteller Gåsvand.

Vil måle alderen

Da Gåsvand gjorde sine undersøkelser til «Furukjempene i Trollheimen» var det ei furu i Drugudalen som ble målt å være 800 år gammel. Gåsvand vil nå måle treet som sies å være eldre.

– Jeg kan godt prøve å måle den, men da vil folk kanskje bli skuffa, sier han lattermildt.

– I forhold til mine erfaringer med nøyaktig måling, vil mine antagelser være at den er fra 400 til 800 år gammel, sier Gåsvand.

Oppfordrer å bygge tak

Det er fortsatt forbindelse til rota, så treet vil kunne fortsette å vokse. Om røttene mister taket vil kjempefurua bli liggende som et lik i naturen.

– Vi på Nordmøre kaller det for «gadd». Barken vil forsvinne og furua vil bli sølvgrå. Jeg kjøpte ei furu som ble blåst ned for 20 år siden. Den har jeg laget et tak over. Den ligger der som et lik. Det kan være noe for dem å gjøre, sier Gåsvand.