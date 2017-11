Snø gjorde at fly ikke fikk lande

Widerøe sitt fly fra Bergen som skulle ha landet på Ålesund lufthavn Vigra klokka 18.25 måtte returnere til Bergen. Årsaken var snøvær som gjorde at rullebanen var glatt og måtte brøytes. – Flyet hadde litt lite drivstoff så de returnerte, opplyser utrykningsleder i Avinor. Han sier det nå er oppholdsvær, og at rullebanen er brøytet, og tror ikke været vil medføre problemer for trafikken utover kvelden.