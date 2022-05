Snart gjenåpning av fødeavdeling

To av legene som har ventet på sin spesialistgodkjenning fra Helsedirektoratet, har nå fått det. Dermed ligger alt til rette for at føden i Kristiansund kan gjenåpnes.

– Det er svært gledelig at to av våre leger har fått sin spesialistgodkjenning. De vil gå inn i vaktsjiktet sammen med de andre overlegene, sier klinikksjef Georg Johnsen til NRK. Han sier det jobbes med å avklare detaljene rundt gjenåpningen og at den vil skje så fort som mulig. – Det gjøres nå et arbeid med å planlegge for en ny driftssituasjon, og vi kommer tilbake med informasjon om fastsatt dato for gjenåpning tidlig i neste uke, sier Johnsen.