Snart er det full takst for elbiler på fergene

I starten av januar var det ennå ikke kjent om Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane skulle gjøre det samme som alle de andre fylkene på Vestlandet.

Bare noen dager etterpå kom beskjeden om at Møre og Romsdal skulle innføre ordinær biltakst for elbiler på fylkesvegfergene. Endringen vil gjelde fra 1. mars.

– Når det blir flere elbiler, reduseres inntektene til fergene. Fergedriften er finansiert med tilskudd og brukerbetaling, og når det blir mindre brukerbetaling må tilskuddene økes eller tilbudet reduseres, forteller samferdselssjef Arild Fuglseth.

Her må elbiler betale full takst: Ekspandér faktaboks Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya

Årvik – Koparneset

Hareid – Sulesund

Volda – Laustad

Hundeidvika - Festøya

Sæbø – Lekneset – Skår – Trandal – Standal

Magerholm - Sykkylven

Stranda – Liabygda

Eidsdal – Linge

Skjeltene – Lepsøya – Haramsøya

Brattvåg – Dryna – Fjørtofta – Harøya

Solholmen – Mordalsvågen

Aukra – Hollingsholmen

Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona

Molde – Sekken

Åfarnes – Sølsnes

Kvanne – Rykkjem

Arasvika – Henneset

Seivika – Tømmervåg

Edøya - Sandvika Kilde: Møre og Romsdal fylkeskommune

Gir mulighet for bedre fergetilbud

I 2016 fraktet Fjord1 79.732 elbiler i Møre og Romsdal. Ved å øke takstene, vil fergestrekningene ha en mulighet for å kunne gi et bedre tilbud til reisende.

– Folk flest ønsker et godt fergetilbud, med flere avganger og utvidet åpningstid. Derfor er det viktig å sikre inntektssiden. Et godt fergetilbud er for mange viktigere enn prisen på selve fergereisen, forteller Fuglseth.

Et eksempel Fuglseth nevner, er fergestrekningen Sølnes-Åfarnes, der det nå vurderes å øke tilbudet, mot økte takster.

– Den saken gikk til kommunene på høring. Der var kommunene helt enig i at vi økte takstene, for å få et bedre fergetilbud, forteller Fuglseth.

Vedtaket varer til nye nasjonale regler

Den økte taksten vil gi fergene litt mer å gå på i inntekter, men Fuglseth forteller at den ikke vil bli voldsom.

– Vi har en forvaltningsrevisjonsrapport fra 2015, som så nærmere på inntektene og regnet seg fram til at inntektsbortfallet er mellom en halv million og 2.6 millioner kroner i året. Men i og med at tallet på elbiler øker, så øker også inntektsbortfallet.

– Er vedtaket for evig og alltid?

– Vedtaket er gjort av Møre og Romsdal fylkeskommunes samferdselsutvalg, og det kommer til å gjelde frem til nasjonale retningslinjer. Det var et budsjettforlik i Stortinget før jul, der det var snakk om halv takst på elbiler, men nå er det ikke laget regler for det. Frem til at det kommer nye nasjonale regler, vil dette opprettholdes i Møre og Romsdal sier Fuglseth.