SMS-varsel om skredstengte veier

Nå kan du få SMS-varsel når landets mest skredutsatte og stengningsutsatte veier må stenges. Fra før har Statens vegvesen tilbudt SMS-varsel for stengte fjelloverganger, broer og tunneler, men nå er 20 skredutsatte strekninger også valgt ut.

I Møre og Romsdal er det disse veiene:

Eikesdalsvegen (fv. 6012)

Geiranger-Eidsdal (fv. 63)

Norangsdalen (fv. 655)

– Gjennom å tilby SMS-varsling på broer, tunneler og fjelloverganger, så har brukerne av de veiene meldt tilbake at det gir en trygghet i hverdagen ved at de får informasjon. Nå vil de som bruker de skredutsatte veiene også få et bedre tilbud, sier produkteier og sjefsingeniør i Statens vegvesen Frode Kvam.