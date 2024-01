Smp: Statens vegvesen innrømmer feil

Statens vegvesen fikk flere varsel om glatt veibane på Sulavegen E39 i timene før dødsulykka. Men entreprenøren som har ansvar for å brøyte og salte veien, ble aldri oppringt om dette. Det skriver Sunnmørsposten.

Onsdag forrige uke omkom en kvinne i 50-årene i en trafikkulykke på veistrekninga. Politiet etterforsker fremdeles saken.

Avisa skriver at Statens vegvesen valgte å sende e-post til ansvarlig entreprenør om kjøreforholdene på stedet. Etter prosedyrene skulle de også ha ringt direkte. De fikk heller ikke svar fra entreprenøren på e-posten. Statens vegvesen innrømmer at det er en feil fra deres side at de ikke ringte. Veien hadde ikke blitt saltet på over ett døgn da ulykka skjedde, ifølge avisa.