I helga ble 100.000 smolt satt ut i Salmon Evolution sitt anlegg på Indre Harøy i Hustadvika kommune.

Selskapet er det første i Norge som nå er i gang med landbasert oppdrett av laks i stor industriell skala.

Håkon André Berg er administrerende direktør i Salmon Evolution. Foto: Roar Strøm / NRK

Siden lørdag har Håkon André Berg, administrerende direktør, fulgt nøye med på alt som har skjedd i anlegget. For det er komplekse prosesser som må fungere for at fisken skal ha det bra.

– Det er mye spente folk som har jobbet dag og natt for å være forberedt, og for å forvalte det ansvaret det er, å ta vare på fisken på en god måte, sier Berg.

Selskapet mener rikelige mengder høykvalitets vann er viktig for at fisken skal å ha et godt liv. Salmon Evolution kan tilføre ekstra oksygen til vannet, og har også ekstra sikkerhet på strømforsyningen hvis det blir behov for det, opplyser selskapet. Foto: Roar Strøm / NRK

Har vært omdiskutert

Flere steder langs kysten bygges det nå store oppdrettsanlegg på land. Ett av argumentene for landbasert oppdrett av laks er at man ikke påvirker resten av livet i havet. I tillegg vil det forhindre rømming og smitte av lakselus. Noen steder har det vært omstridt blant annet fordi det blir store synlige inngrep i naturen, og det går med store arealer.

Det har også vært massedød ved Atlantic Sapphire sitt anlegg i Florida, og det er så langt ingen som har hatt kommersiell suksess og lyktes med produksjon på land i stor skala.

Berg i Salmon Evolution er likevel sikker på at deres anlegg skal lykkes.

– Vi er veldig trygge. Ydmyke, men trygge, sier Berg.

Han vil ikke fokusere på andres erfaringer.

– Vi er opptatt av hva vi gjør, og har en ny tilnærming. Vi spiller på lag med laksen og på lag med biologien. Vi vet hva som skal til for at laksen skal trives, det har vi erfart gjennom sjøbasert oppdrett, sier Berg.

På kontrollrommet kan de styre alt som foregår nede i tanken. Der overvåker de både anlegget, pumpene og de ulike målerne. Det mest kritiske for fisken er at den har nok vann og nok oksygen. Foto: Roar Strøm / NRK

Vanskelig å spå om det blir en suksess

Lakseanalytiker i Kontali Analyse, Jan Erik Øksenvåg, sier at det store anlegget som nå bygges i Hustadvika har stor betydning for bransjen i Møre og Romsdal.

– Man vil øke oppdrettsproduksjonen i Møre og Romsdal med 25 prosent når utbyggingen der er ferdig.

Jan Erik Øksendal er lakseanalytiker i Kontali Analyse. Foto: Kontali Analyse

Han mener også at dersom teknologien som brukes i anlegget blir en suksess vil det bety mye for videre ekspansjon av næringa.

– Så dette er spennende.

Han peker likevel på at det kan bli ei utfordring å tjene nok penger fordi det er dyrt å drifte oppdrettsanlegg på land.

Utfordringen er ikke å produsere smolt

Redaktør i ILaks, Aslak Berge, peker på noen av de samme utfordringene, og legger til at man også har sett store biologiske utfordringer i landbaserte oppdrettsanlegg.

Aslak Berge er redaktør i iLaks. Foto: iLaks

– Det er ingen grunn til å sprette champagnen bare fordi de har satt ut smolt. Det er veldig enkelt å produsere smolt på land, risikoen begynner i det øyeblikket man skal ta smolten videre opp til slaktevekt, sier Berge.

Han mener likevel at det kan være en fordel å drive stort for å få ned kostnadene. Rekordhøye laksepriser kan også være en fordel for de som nå prøver seg på land.

– Teknologien er mer avansert nå, så oddsen er bedre for å lykkes i dag enn for 10 år siden, sier han.

Anlegget i Hustadvika bygges ut over flere trinn. Det er nå fisk i en av 12 tanker som de har på området. Foto: Fuglefjellet AS

I Hustadvika mener direktøren at produksjonsmåten til Salmon Evolution ikke er mer kostnadskrevende enn å produsere i sjøen.

– Vi har litt mer energikostnader, men vi har mindre av behandlingskostnader på fisken, og mindre fôrkostnader, sier Berg.

Selskapet mener at plasseringen de har ved Hustadvika er viktig fordi de kan pumpe inn vann som er rent og klart, har rett temperatur, og at de har tilgang på store mengder av det. Foto: Roar Strøm / NRK

De neste månedene skal selskapet etter planen øke produksjonen. Etter hvert skal det settes ut nærmere 280.000 smolt i gangen. Innen 2023 skal de produsere 8000 tonn sløyd laks i året fra den første delen av anlegget som er ferdigstilt.