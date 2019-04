Smøla seier opp avtalane

Smøla kommune har bestemt seg for å seie opp alt samarbeid med Helse Møre og Romsdal. – Det var eit samrøystes vedtak, alle var einige om at nok var nok, seier ordførar i Smøla, Roger Osen. I tillegg vedtok dei at dei ikkje ville godta nedlegginga av fødetilbodet i Kristiansund, og forslaget om å legge ned Aure rehabiliteringssenter.