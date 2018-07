Smøla mister lokalt taxi-tilbod

Om tre månader mistar over 2000 innbyggarar i Smøla sitt lokale taxi-tilbod. Smøla Taxi sa i dag frå seg løyva, etter å ha tapt anbodsrunden mot Nordvest Taxi AS på pasientreiser med helseføretaket. Dagleg leiar Egil Lillehaug fortel at dei då mistar si største inntekt og klarer ikkje å fortsette verksemda. – Dei tilsette kom til å gå ned rundt 5000–10.000 kroner i månadsløn, noko dei ikkje kan leve med. Då får eg heller ikkje til å drive taxi utan tilsette eller bilar, seier Lillehaug. Smøla Taxi blir offisielt lagt ned den 04. oktober. Bildet blei tatt av Lillehaug utanfor taxistasjonen i fjor.