– Akkurat no så grev vi etter skattar. Eg håper å finne bein eller kanskje patroner, seier ungdomsskuleelev Joakim Ludvigsen.

Under den gamle Edøy-kyrkja bygde tyskarane ut bunker og våpenlager under andre verdskrig. Jorda som låg der, dumpa dei ved sidan av, og det er dette ungdommane undersøker.

– Det er heilt topp, for denne massen ville ikkje ha blitt undersøkt viss vi ikkje. Vi søkte midlar om å undersøke her, men fekk avslag, seier Heidi Rognskog Mella i Smøla kommune.

Prosjektet gjekk føre i ei veke. Kvar dag var ein ny klasse med. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Det har vore gjort mange funn frå jernalderen i området. Like bortanfor blei eit vikingskip oppdaga i 2019. Etter det har dei blant anna funne 350 kokegroper, som også peiker på at det var eit viktig høvdingsete her.

Kommunen håper derfor at desse utgravingane kan bidra til å pusle vidare på det historiske puslespelet.

Lærer arkeologikunsten

Ungdommane held på med graving, sålding, og metallsøk, og får god hjelp av ein erfaren arkeolog. Dei lærer korleis dei kan tolke kulturminne frå ulike tidsepokar.

– Det er artig å jobbe med noko anna enn vanleg skule, og å få vere ute og halde på med ting ein likar, seier Ludvigsen, medan han grev iherdig.

Joakim Ludvigsen synest det er kjekt å med ein skuledag utanfor klasserommet. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Opplegget er ein del av den kulturelle skulesekken, og eit pilotprosjekt i Møre og Romsdal fylkeskommune. Elevane får god rettleiing av ein erfaren arkeolog.

– Ofte når ein finn ting i jorda så er dei nesten ukjenneleg frå det dei opphavleg har vore. Her får barna trening på å kjenne igjen kva funna har vore ein gong, seier arkeolog Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad i fylkeskommunen.

Carl Fredrik Wahr-Hansen Vemmestad, arkeolog i Møre og Romsdal fylkeskommune. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Sidan massane er flytta på, er det ein god blanding frå ulike tider.

– Det er alltid spennande når ein finn noko her, og vi finn mykje. Eg har funne delar av ein hest, og mange mursteinar, seier elev Sverre Strand.

Fann mystisk bjørneklo

Til slutt blir alle funna registrert og arkivert. Elevane fann også øyrebein og tann frå eit menneske. Og mest overraskande, ei bjørneklo.

– Det er litt rart, fordi det finst ikkje bjørn på Smøla i dag. Og det ligg langt ute i havet, så det har neppe vore så mykje av det før i tida heller, seier Vemmestad.

Ein av elevane på Smøla fann noko som truleg er ei bjørneklo. Korleis den har hamna der er uvisst. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

I jernalderen har viktige og høgareståande personar hatt med seg bjørneklør eller skinn i grava. Men det er slett ikkje sikkert at kloa er fullt så gammal.

– Den kan også vere frå nyare tid. Bjørnejegerane i Møre og Romsdal har hatt ein spesiell status i samfunnet, så kanskje det er frå dei, seier arkeologen.

Heidi Rognskog Mella, kulturrådgjevar i Smøla kommune. Foto: Marus André Jenssen Stenberg / NRK

Det blei funne meir enn dei hadde rekna med på førehand. Det kan gje meir informasjon om kva som finst under kyrkja.

– Elevane var veldig flinke og ivrige. Eg synest det er viktig å engasjere barn og unge i regionen i arkeologifaget og trigge nysgjerrigheita deira, seier Heidi Mella.