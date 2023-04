Smøla forlanger å få behalde ferja

Smøla kommune skriv i eit høyringssvar til Møre og Romsdal fylkeskommune at det er eit «absolutt krav» at dagens ferjetilbod ikkje vert kutta i, melder Tidens Krav.

Høyringssvaret kjem etter at samferdsleutvalet i fylkeskommunen 1. mars la fram forslag om kutt på so og seie samtlege ferjesamband i fylket.

Smøla kommune skriv i høyringssvaret at dei ikkje har noko beredskapsferje eller alternativ transport for brann, helse og veterinær, samt at kutt i ferjeavgangar tidleg og seint på dag vil gå ut over både pendlarar og det sosiale og kulturelle tilbodet til innbyggjarane.

Svarfreista for høyringa er 28. april, ifølgje fylkeskommunen sine nettsider.