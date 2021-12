Smitteutbrudd på omsorgssenter

Det er meldt om sju positive tilfeller knytta til et smitteutbrudd på Herøy omsorgssenter. Smittesporing avdekker at tilfellene sannsynligvis kan spores tilbake til et tilfelle av covid 19 avdekket 30. november. Det er fire pasienter og tre ansatte som utgjør de syv tilfellene.

Det vil være restriksjoner omkring besøk fra pårørende unntatt i helt nødvendige tilfeller. Restriksjonene gjelder foreløpig fram til 12. desember.