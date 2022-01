Smittet person skal ha brutt isolasjonen

Romsdals Budstikke skriver at en smitta person skal ha brutt isolasjonen etter å ha fått påvist koronasmitte. Vedkommende skal ha deltatt på en nyttårsfest med svært mange deltakere. Ifølge avisen bekrefter kommuneoverlege Cato Innerdal at de har fått tilsvarende henvendelse, og at de kontaktes av en rekke festdeltakere som lurer på hvordan de skal forholde seg til situasjonen. Han vektlegger samtidig at kommunen foreløpig ikke vet hva som har skjedd. Politiet jobber også med saken.