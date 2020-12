Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I alt 200 personer fra tre russiske båter som ligger ved Fiskerstrand verft i Sula kommune har blitt testet for korona. Av disse er 44 personer bekreftet smittet.

Totalt fem russiske båter ligger ved verftet, men mannskapet på to av båtene har foreløpig ikke blitt testet.

Ordfører i Sula, Jim Arve Røssevoll. Foto: Synnøve Hole / NRK

Nå ønsker kommunen å teste mannskapet på en fjerde båt. Til NRK sier ordfører Jim Arve Røssevoll at han har opplevd at det russiske rederiet ikke forstår hvorfor enda en båt skal testes.

– Nå har vi sendt brev til rederiet der vi krever testing før noen får komme på land eller det blir oppstart på båtene. Båten blir holdt i karantene fram til de tillater testing, sier han.

– Ingen har nekta testing av mannskapet

Pressetalsmann for det russiske rederiet Sergej Sennikov hevder derimot at dette ikke stemmer. Ifølge Sennikov er det kommunen som avgjør dette.

– Kapteinen var forberedt på å tillate testing allerede i går, sier han.

Men Sennikov legger til at de stiller spørsmål ved behovet for å teste mannskapet. Han sier tråleren har vært på havet i fire uker, og at sjansen for smitte derfor er svært liten.

VED KAI: Her ligger en av de russiske trålerne til kai ved Fiskerstrand verft i Sula. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Mannskapet på det femte har vært i Norge i en måned og har dermed vært ute av karantene siden 10. november. De har derfor ikke blitt testet.

SPERRET: Inngangen til Fiskerstrand verft i Sula kommune er stengt. Vakter står utenfor og passer på. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Administrerende direktør ved Fiskerstrand Verft Magne Standal frykter ikke koronasmitte på den femte båten.

– Nei, med det regimet vi har hatt på vakthold, er sjansen minimal. Vi er ikke redde for det, sier han.

Hadde papirer på at de var friske

De som er smitta er innlosjert på hotell i Ålesund. Resten av mannskapet vil bli testet ofte.

– Det er ingen grunn til å tro at det ikke blir flere smittet om bord. Og testingen vil foregå hver tredje dag fram til det ikke er flere som er bereftet smittet, sier Røssevoll.

Ifølge ordføreren hadde mannskapet papirer på at de var friske før avreise til Norge. Han vil ikke spekulere i hva det betyr.

– Men denne situasjonen viser hvor viktig det er at vi tester selv, sier han.

Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Det russiske rederiet bekrefter at alle ble testet før avreise.