Smitte ved tilsett på legesenter

Ein tilsett ved Surnadal legesenter har testa positivt for covid-19 etter ei reise utanfor kommunen. – Gode smittevernrutinar ser ut til å ha forhindra vidare smitte. For sikkerheits skuld er eit fåtal pasientar følgt opp med testing i ettertid, skriv kommunen i ei pressemelding. Kommuneoverlegen opplyser at legesenteret held ope med forsterka smittevernrutinar og ytterlegare testing. Det er venta overgang til normal beredskap i løpet av kommande veke.