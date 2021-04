Ordfører Eva Vinje Aurdal er svært bekymret over situasjonen. Hun mener de siste utbruddene viser at folk har altfor mange nærkontakter.

ALVORLIG: Ordføreren i Ålesund, Eva Vinje Aurdal, er svært bekymret over at så mange er smittet. Foto: Remi Sagen

– Ålesund kommune er nå i en situasjon der vi må vurdere å iverksette tiltak, sier ordfører Eva Vinje Aurdal (Ap).

Mandag vil kommunen vurdere hva de skal gjøre etter at så mange som 27 personer nå er smittet. Mange av disse har vært på to utesteder i Ålesund sentrum. Fire av de er ansatte.



Søndag kl. 13 skal Ålesund kommune ha digitale dialogmøter med serveringssteder og treningssentre. Dette gjør de «for å få fokus på at de må holde seg til smittevernreglene».

Lørdag var 16 personer smittet i sunnmørskommunen. Men på kvelden kom meldingen om at 11 til har testet positivt.

TESTING: Besøkende ved restauranten Toldboden i Ålesund 16.–19. april blir bedt om å teste seg. Fire ansatte og flere gjester er smittet. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Mange var på byen

Forrige helg lettet regjeringen på koronarestriksjonene over store deler av landet, og flere ønsket å benytte seg av muligheten til å dra på restaurant igjen.

Nå har det ført til flere smittetilfeller ved restaurantene Anno og Toldboden i Ålesund.

Svært få har registrert seg, og dette gjør smittesporingen vanskelig.

SMITTE: To restauranter i Ålesund skal ha hatt smittede gjester til stede lørdag 17. april. Foto: Øyvind Sandnes / NRK

Over 1200 bestillinger fra restauranten

Ifølge en gjest som besøkte Tollboden restaurant både 16. og 17. april var det lite fokus på at folk satt tett. Vedkommende sier til NRK at det var allsang, og folk gikk fra bord til bord,

Men restauranten mener de har fulgt reglene og anbefalingene som de er pålagt å følge.

– Vi som alle andre, bruker veldig mye tid på å minne gjester på smitteverntiltak. Og det gjør vi. Det er det ingen tvil om, sier daglig leder ved restauranten Henrikke Røder, til NRK.

Har levert navneliste til kommunen

Restauranten har ikke oversikt over hvor mange som har vært innom, men opplyser at de har levert en liste over bestillinger med navn på cirka 1250 personer til kommunen, som var innom 16., 17. og 19. april.

Hver bestilling blir registrert, og dermed kan samme navn stå flere ganger. Det er også frivillig å registrere seg med navn og nummer.

– Vi har registrering for gjester slik som vi er pålagt. Men det er klart, det er helt frivillig, sier Røder.

VANSKELIG SMITTESPORING: Kommunelegen sier det er usikkert hvor smitten kommer fra. Smittede som besøkte Anno, var også innom Toldboden. Foto: Tore Ellingseter / NRK

Mange testet – 16 smittet

Så mange som 450 personer testet seg i Ålesund fredag. Nesten 500 har gjort det lørdag og søndag, og siden torsdag har 27 personer blitt bekreftet smittet.

Også på klesbutikken Modo, som ligger på både kjøpesenteret Moa og i Ålesund sentrum, har kunder blitt oppfordret til å teste seg etter smittetilfeller blant de ansatte.

Lav terskel for testing

Kommuneoverlege Olav Mestad ber folk i Ålesund ha lav terskel for å teste seg. De er i kontakt med Folkehelseinstituttet, og vil ta videre beslutninger i samarbeid med dem.