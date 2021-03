Smitte på Ålesund sjukehus

I dag onsdag testa to tilsette positivt på Covid-19 ved Ålesund sjukehus. Personane har ikkje hatt direkte pasientkontakt og smittevegen er kjent. Ytterlegare 10 tilsette er på grunn av dette i karantene og ventekarantene.

- Vi anser ikkje smitterisikoen for stor, men vi oppfordrar likevel pasientar som har vore på Ålesund sjukehus ved kirurigisk/ortopedisk poliklinikk mandag ettermiddag og overvektspoliklinikken mandag å vere ekstra oppmerksom på symptom, seier smittevernoverlege Jørn Åge Longva i Helse Møre og Romsdal, skriv Helse Møre og Romsdal i ein e-post. Longva legg til at desse bør ha lav terskel for å teste seg i kommunen ved symptom.